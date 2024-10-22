Саммит БРИКС в Казани
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22 октября, 13:59

Путин начал встречу с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин начал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани. На видео — рукопожатие лидеров. Ожидается, что в ходе переговоров, которые проходят в Губернаторском дворце кремля, стороны обсудят двусторонние отношения, региональные и международные вопросы.

Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Казани. Видео © Life.ru

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Напомним, 22 октября в Казани начались мероприятия по случаю саммита БРИКС. Владимир Путин уже провёл встречу с главой Нового банка развития объединения Дилмой Руссефф, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

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Life.ru

Матвей Константинов
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