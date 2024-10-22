Путин начал встречу с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин начал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани. На видео — рукопожатие лидеров. Ожидается, что в ходе переговоров, которые проходят в Губернаторском дворце кремля, стороны обсудят двусторонние отношения, региональные и международные вопросы.