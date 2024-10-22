Путин начал встречу с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин начал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани. На видео — рукопожатие лидеров. Ожидается, что в ходе переговоров, которые проходят в Губернаторском дворце кремля, стороны обсудят двусторонние отношения, региональные и международные вопросы.
Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Казани. Видео © Life.ru
Напомним, 22 октября в Казани начались мероприятия по случаю саммита БРИКС. Владимир Путин уже провёл встречу с главой Нового банка развития объединения Дилмой Руссефф, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Life.ru