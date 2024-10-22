Саммит БРИКС в Казани
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22 октября, 12:53

Путин начал переговоры с президентом ЮАР Рамафосой в Казани

Президент России Владимир Путин начал переговоры со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой, они проходят в рамках саммита БРИКС в Казани. На видео — встреча лидеров в Губернаторском дворце кремля столицы Татарстана.

Владимир Путин и Сирил Рамафоса в Казани. Видео © Life.ru

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Напомним, в рамках стартовавшего 22 октября в Казани саммита БРИКС Владимир Путин уже провёл переговоры с главой Нового банка развития объединения Дилмой Руссефф. Кроме того, наш президент встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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Life.ru

Матвей Константинов
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