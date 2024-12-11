Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее
Председатель КНР Си Цзиньпин является человеком, который смотрит в будущее, заявил президент России Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey. Он подчеркнул, что китайский лидер всегда поддерживает начинания в области инноваций.
«Я прекрасно знаю, как он [Си Цзиньпин] относится к инновациям в целом, к важнейшим элементам прогресса сегодняшнего дня, в том числе к ИИ. Это человек, который смотрит в будущее. Это я могу сказать совершенно определённо по взаимной работе с ним», — сказал глава государства.
Ранее Путин сообщил, что РФ должна самостоятельно развивать технологии ИИ. Это позволит иметь возможность формировать своё будущее и определять дальнейшую судьбу страны. Кроме того, президент уверен, что наша страна может стать мировым лидером в области ИИ.
Life.ru