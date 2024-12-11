Путин назвал регионы-лауреаты Национальной премии в области ИИ

Президент России Владимир Путин назвал регионы, которые стали лауреатами Национальной премии в области искусственного интеллекта (ИИ) в этом году. Это Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области.

«Назову регионы-лауреаты Национальной премии в области ИИ. Для того чтобы подстегнуть работу на региональном уровне, мы такой конкурс проводим. Победителями этого года будут Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области», — сказал глава государства в ходе международной конференции AI Journey.