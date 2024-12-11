Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 15:39

Путин назвал регионы-лауреаты Национальной премии в области ИИ

Путин: Пять регионов стали лауреатами Национальной премии в области ИИ

Президент России Владимир Путин назвал регионы, которые стали лауреатами Национальной премии в области искусственного интеллекта (ИИ) в этом году. Это Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области.

«Назову регионы-лауреаты Национальной премии в области ИИ. Для того чтобы подстегнуть работу на региональном уровне, мы такой конкурс проводим. Победителями этого года будут Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области», — сказал глава государства в ходе международной конференции AI Journey.

Ранее Путин, выступая на этой конференции, призвал сделать Россию мировым лидером в области ИИ. Он также акцентировал внимание на возможности возникновения «сильного ИИ», который способен превзойти человека в ключевых областях деятельности. Кроме того, президент поздравил победителей Всероссийской олимпиады школьников по ИИ.

Путин отметил вклад искусственного интеллекта в развитие робототехники и разработки БПЛА
Путин отметил вклад искусственного интеллекта в развитие робототехники и разработки БПЛА
Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar