Путин призвал сделать Россию мировым лидером в области ИИ

Россия должна занять лидирующую позицию не только в разработке технологий искусственного интеллекта (ИИ), но и в их широком применении во всех сферах жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции AI Journey.

Глава государства отметил, что ИИ должен стать ключевым ресурсом для достижения национальных целей развития, способствуя укреплению обороноспособности страны, качественному развитию экономики, социальных сфер и госуправления, а также росту инноваций.

«И чтобы успешно решать эти задачи, РФ должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению ИИ во все без исключения сферы нашей жизни», — сказал Путин.

Президент также акцентировал внимание на возможности возникновения «сильного ИИ», который способен превзойти человека в ключевых областях деятельности. По его словам, всё больше экспертов и учёных обсуждают, что развитие способности ИИ к рассуждению может привести к созданию таких систем.