Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта»

Президент России Владимир Путин прибыл на конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Глава государства изучает выставку, посвящённую развитию технологий генеративного искусственного интеллекта, сообщает телеграм-канал «Кремль. Новости». Там размещены стенды «GigaChat и умные устройства», «GigaChat. Итоги года с Президентом», «Автономный тягач L5», «3D-моделирование и Kandinsky» и «Искусственный интеллект в образовании».

Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Вместе с лидером на демонстрацию достижений приехал заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин и глава правления «Сбербанка» Герман Греф.