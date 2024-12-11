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11 декабря, 11:09

Вексельберг раскрыл, каким бизнесменам пригодится ИИ

Вексельберг: Искусственный интеллект мешает только ленивым, остальным помогает

Искусственный интеллект может мешать только ленивым и консервативным предпринимателям, всем остальным он приносит пользу. Об этом специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву рассказал предприниматель и инженер Виктор Вексельберг.

Вексельберг про ИИ. Видео © Life.ru

«Мешает ленивым и консервативным, а остальным он только помогает», — отметил Вексельберг.

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Искусственный интеллект повлияет на размер мозга: что думают ученые

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в сборе и обработке вопросов к прямой линии лидера России Владимира Путина будет впервые использован искусственный интеллект. Представитель Кремля отметил, что это уникальная технология. О пользе ИИ недавно говорил и белорусский лидер Александр Лукашенко, который стал полиглотом, благодаря ему.

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Life.ru

Николай Рюмин
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