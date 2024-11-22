«На французском шпарю»: Лукашенко рассказал, как ИИ сделал его полиглотом
Лукашенко рассказал, как стал полиглотом при помощи искусственного интеллекта
Во время визита в Минский государственный лингвистический университет для встречи со студентами президент Белоруссии Александр Лукашенко упомянул, что в Сети есть немало сгенерированных роликов, на которых он говорит на разных языках.
Лукашенко прокомментировал сгенерированные видеоролики, на которых он говорит на иностранных языках. Видео © Telegram / Пул Первого
«Я на французском, немецком, испанском шпарю так... Открой Интернет, посмотри. В парламенте выступаю на всех языках», — заявил белорусский лидер, говоря об искусственном интеллекте, при помощи которого видео с его обращениями переводятся на различные языки.
А ранее как писал Life.ru, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что мир стоит на пороге Третьей мировой. При этом, по его мнению, настоящая информационная война уже идёт.
Life.ru