«Не ожидал»: Лукашенко поразился количеству подписей за его выдвижение на выборы президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что уже собрано достаточное количество подписей для его участия в президентских выборах. Соответствующее заявление прозвучало на встрече с руководителем и координаторами инициативной группы. Всего собрано 1,5 миллиона подписей при нужных 100 тысячах.

«Не надо напрягать членов инициативной группы, чтобы они бегали, перенапрягались. Бегали по домам за людьми и чего-то просили или устраивали лишние пункты сбора подписей. И так собрано достаточное количество», — приводит госагентство БелТА слова белорусского лидера.

Лукашенко дополнил, что не ожидал, что будет собрано такое количество подписей. По его словам, была проделана катастрофическая работа. Глава республики поблагодарил инициативную группу, отметив, что в процессе сбора подписей не было давления на людей.

«Никого не заставляете, не поддавливаете. Это правильно. Правильно потому, что нам это не нужно. Это абсолютно не нужно. И чтобы не создавать потом лишних вопросов, приходится очень аккуратно в этом направлении действовать», — подчеркнул Лукашенко.