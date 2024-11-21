«Не ожидал»: Лукашенко поразился количеству подписей за его выдвижение на выборы президента
Лукашенко сообщил, что собрано 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборы
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что уже собрано достаточное количество подписей для его участия в президентских выборах. Соответствующее заявление прозвучало на встрече с руководителем и координаторами инициативной группы. Всего собрано 1,5 миллиона подписей при нужных 100 тысячах.
«Не надо напрягать членов инициативной группы, чтобы они бегали, перенапрягались. Бегали по домам за людьми и чего-то просили или устраивали лишние пункты сбора подписей. И так собрано достаточное количество», — приводит госагентство БелТА слова белорусского лидера.
Лукашенко дополнил, что не ожидал, что будет собрано такое количество подписей. По его словам, была проделана катастрофическая работа. Глава республики поблагодарил инициативную группу, отметив, что в процессе сбора подписей не было давления на людей.
«Никого не заставляете, не поддавливаете. Это правильно. Правильно потому, что нам это не нужно. Это абсолютно не нужно. И чтобы не создавать потом лишних вопросов, приходится очень аккуратно в этом направлении действовать», — подчеркнул Лукашенко.
Между тем глава республики считает неправильным прекращение сбора подписей в свою поддержку. Лукашенко обеспокоен тем, что преждевременная остановка может вызвать у людей негативные реакции. Он также напомнил, что граждане могут выражать свою поддержку до 6 декабря.
Ранее Life.ru сообщал, что из предвыборной гонки в Белоруссии вышел председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков. Он не будет участвовать в дальнейшей электоральной программе. Позднее с выборов снялась руководитель главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.