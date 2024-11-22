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Регион
22 ноября, 08:31

Лукашенко заявил, что мир стоит на пороге Третьей мировой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны, при этом настоящая информационная война уже идёт.

«Мы много говорим в последнее время о том, что, дай Бог, чтобы не началась Третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события. Но, слава богу, как-то человечество ещё тормозит и ещё не окунулось в эту Третью мировую войну», — сказал он на встрече со студентами.

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Напомним, ранее о том, что Третья мировая война уже началась, заявил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный. По его мнению, конфликт необходимо остановить сейчас на территории Незалежной, пока не стало поздно.

Александра Вишнякова
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