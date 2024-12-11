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11 декабря, 14:27

Дугин призвал создать русский ИИ, который правильно ответит на вопрос, чей Киев

Российским учёным следует создать отечественный искусственный интеллект (ИИ), который сможет правильно ответить на вопрос о территориальной принадлежности ряда городов. С таким предложением выступил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин на форуме «XV Индийско-Российский бизнес-диалог».

«Сейчас перед нами стоит очень амбициозная задача — разработать российскую версию искусственного интеллекта, то есть русский искусственный интеллект, который, не задумываясь, будет отвечать не только чей Крым, но и чей Киев, чей Харьков, чья Одесса правильно, по-русски», — приводят слова философа РИА «Новости».

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По всей вероятности, создание «правильного» ИИ не за горами, ведь российская наука не стоит на месте и движется вперёд семимильными шагами. Недавно о пользе искусственного интеллекта ранее высказался инженер Виктор Вексельберг. Он убеждён, что ИИ может мешать только ленивым и консервативным предпринимателям, всем остальным он приносит пользу. Кстати, искусственный интеллект помогает обрабатывать вопросы к прямой линии лидера России Владимира Путина, на которую поступило уже более 400 тысяч обращений.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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