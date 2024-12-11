Российским учёным следует создать отечественный искусственный интеллект (ИИ), который сможет правильно ответить на вопрос о территориальной принадлежности ряда городов. С таким предложением выступил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин на форуме «XV Индийско-Российский бизнес-диалог».

«Сейчас перед нами стоит очень амбициозная задача — разработать российскую версию искусственного интеллекта, то есть русский искусственный интеллект, который, не задумываясь, будет отвечать не только чей Крым, но и чей Киев, чей Харьков, чья Одесса правильно, по-русски», — приводят слова философа РИА «Новости».