Дугин призвал создать русский ИИ, который правильно ответит на вопрос, чей Киев
Российским учёным следует создать отечественный искусственный интеллект (ИИ), который сможет правильно ответить на вопрос о территориальной принадлежности ряда городов. С таким предложением выступил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин на форуме «XV Индийско-Российский бизнес-диалог».
«Сейчас перед нами стоит очень амбициозная задача — разработать российскую версию искусственного интеллекта, то есть русский искусственный интеллект, который, не задумываясь, будет отвечать не только чей Крым, но и чей Киев, чей Харьков, чья Одесса правильно, по-русски», — приводят слова философа РИА «Новости».
По всей вероятности, создание «правильного» ИИ не за горами, ведь российская наука не стоит на месте и движется вперёд семимильными шагами. Недавно о пользе искусственного интеллекта ранее высказался инженер Виктор Вексельберг. Он убеждён, что ИИ может мешать только ленивым и консервативным предпринимателям, всем остальным он приносит пользу. Кстати, искусственный интеллект помогает обрабатывать вопросы к прямой линии лидера России Владимира Путина, на которую поступило уже более 400 тысяч обращений.
Life.ru / Kandinsky 3.1