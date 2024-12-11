Число обращений россиян на прямую линию с Путиным приблизилось к 400 тысячам

Число обращений граждан России на прямую линию президента Владимира Путина стремительно приближается к 400 тысячам. На утро 11 декабря их число составило 386 тысяч, сообщает телеканал «Россия 24».

Согласно последним данным, россиян больше всего волнуют такие темы, как качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, деятельность государственных структур и организаций, а также вопросы, касающиеся выплат пособий и мер поддержки семей с детьми. Актуальные направления постоянно обновляются в зависимости от поступающих обращений, а в их обработке помогает искусственный интеллект, привлеченный организаторами.