Число обращений россиян на прямую линию с Путиным приблизилось к 400 тысячам
Число обращений граждан России на прямую линию президента Владимира Путина стремительно приближается к 400 тысячам. На утро 11 декабря их число составило 386 тысяч, сообщает телеканал «Россия 24».
Согласно последним данным, россиян больше всего волнуют такие темы, как качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, деятельность государственных структур и организаций, а также вопросы, касающиеся выплат пособий и мер поддержки семей с детьми. Актуальные направления постоянно обновляются в зависимости от поступающих обращений, а в их обработке помогает искусственный интеллект, привлеченный организаторами.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг, 19 декабря, 2024 года. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений граждан был организован кол-центр, который начал свою работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов подключен искусственный интеллект, который помогает анализировать большой объем данных.
Life.ru