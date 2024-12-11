Путин поздравил победителей Всероссийской олимпиады школьников по ИИ

Президент России Владимир Путин поздравил победителей Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту (ИИ) и предложил всем присутствующим на конференции AI Journey приветствовать их аплодисментами. Глава государства подчеркнул, что победа ребят стала значимым достижением.

«Сегодня в этом зале присутствуют победители Всероссийской олимпиады школьников по ИИ, сейчас только коллеги об этом рассказывали. Я от души поздравляю их со значимым достижением», — сказал Путин.

Победителями Всероссийской олимпиады школьников по ИИ в этом году стали четыре 11-классника. Самое большое количество баллов набрал Яромир Хрыкин из Москвы. Вместе с ним первое место разделили Артём Каштымов из Краснодарского края, Андрей Хлопотных из Санкт-Петербурга и Артём Мазур из Москвы.