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11 декабря, 15:25

Путин отметил вклад искусственного интеллекта в развитие робототехники и разработки БПЛА

Путин: Искусственный интеллект открывает возможности в сфере робототехники

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) открывают для России новые перспективы в создании различных беспилотных систем и в области робототехники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции AI Journey.

Путин выступает на конференции AI Journey. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«ИИ теперь понимает, анализирует даже трудно читаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, в воздухе и в водной среде», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что современные генеративные технологии ИИ способны с высокой точностью предсказывать стихийные бедствия. Он подчеркнул, что ИИ может успешно выполнять задачи, связанные с анализом таблиц и диаграмм, решая сложные задачи в области математики и физики. Примечательно, что ИИ избирает наиболее оптимальный способ решения, в несколько действий, подытожил президент.

Путин призвал сделать Россию мировым лидером в области ИИ
Путин призвал сделать Россию мировым лидером в области ИИ

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на конференцию AI Journey. Перед выступлением глава государства изучил выставку, посвящённую развитию технологий генеративного ИИ.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Мария Любицкая
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