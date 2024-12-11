Путин отметил вклад искусственного интеллекта в развитие робототехники и разработки БПЛА
Путин: Искусственный интеллект открывает возможности в сфере робототехники
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) открывают для России новые перспективы в создании различных беспилотных систем и в области робототехники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции AI Journey.
Путин выступает на конференции AI Journey. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«ИИ теперь понимает, анализирует даже трудно читаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, в воздухе и в водной среде», — сказал глава государства.
Путин также отметил, что современные генеративные технологии ИИ способны с высокой точностью предсказывать стихийные бедствия. Он подчеркнул, что ИИ может успешно выполнять задачи, связанные с анализом таблиц и диаграмм, решая сложные задачи в области математики и физики. Примечательно, что ИИ избирает наиболее оптимальный способ решения, в несколько действий, подытожил президент.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл на конференцию AI Journey. Перед выступлением глава государства изучил выставку, посвящённую развитию технологий генеративного ИИ.
Life.ru / Павел Баранов