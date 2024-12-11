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Регион
11 декабря, 15:14

Путин считает, что Россия должна самостоятельно создавать технологии ИИ

Россия должна самостоятельно развивать технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы иметь возможность формировать свое будущее и определять дальнейшую судьбу страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на международной конференции AI Journey.

Он подчеркнул, что алгоритмы и принципы функционирования ИИ создаются людьми, которые основываются на определенных ценностях, языке, образах, культуре, понимании истории, традициях, национальных особенностях и интересах.

«Чтобы определять будущее и судьбу России, нам необходимо самостоятельно разрабатывать такие технологии», — отметил Путин.

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Ранее в среду глава государства изучил выставку, посвящённую развитию технологий генеративного искусственного интеллекта. Там размещены стенды «GigaChat и умные устройства», «GigaChat. Итоги года с Президентом», «Автономный тягач L5», «3D-моделирование и Kandinsky» и «Искусственный интеллект в образовании».

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Life.ru

Марина Фещенко
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