Путин считает, что Россия должна самостоятельно создавать технологии ИИ
Россия должна самостоятельно развивать технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы иметь возможность формировать свое будущее и определять дальнейшую судьбу страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на международной конференции AI Journey.
Он подчеркнул, что алгоритмы и принципы функционирования ИИ создаются людьми, которые основываются на определенных ценностях, языке, образах, культуре, понимании истории, традициях, национальных особенностях и интересах.
«Чтобы определять будущее и судьбу России, нам необходимо самостоятельно разрабатывать такие технологии», — отметил Путин.
Ранее в среду глава государства изучил выставку, посвящённую развитию технологий генеративного искусственного интеллекта. Там размещены стенды «GigaChat и умные устройства», «GigaChat. Итоги года с Президентом», «Автономный тягач L5», «3D-моделирование и Kandinsky» и «Искусственный интеллект в образовании».
Life.ru