Путин считает, что Россия должна самостоятельно создавать технологии ИИ

Россия должна самостоятельно развивать технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы иметь возможность формировать свое будущее и определять дальнейшую судьбу страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на международной конференции AI Journey.

Он подчеркнул, что алгоритмы и принципы функционирования ИИ создаются людьми, которые основываются на определенных ценностях, языке, образах, культуре, понимании истории, традициях, национальных особенностях и интересах.

«Чтобы определять будущее и судьбу России, нам необходимо самостоятельно разрабатывать такие технологии», — отметил Путин.