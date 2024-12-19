Супружеская пара из Италии попросила Путина помочь с получением гражданства РФ
Супружеская пара из Италии направила обращение на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», попросив предоставить им российское гражданство. Об этом сообщила корреспондент телеканала «Россия-24», ссылаясь на статистику поступающих запросов в кол-центр программы.
По её словам, на горячую линию поступают обращения не только от россиян, но и от граждан Евросоюза. Многие из них выражают желание переехать в Россию и просят содействия президента в получении гражданства.
Корреспондент отметила, что среди российских граждан в этом году интерес сосредоточен на внутренних вопросах. В отличие от прошлого года, когда основной фокус был на международной политике, теперь соотечественников волнуют события внутри страны.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что россияне к вечеру 18 декабря направили более 1,7 миллиона обращений на прямую линию Владимира Путина. Напомним, прямая линия с президентом пройдёт 19 декабря. Передача «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в 12:00 по московскому времени. Федеральные телеканалы отводят три часа эфирного времени на трансляцию мероприятия.
Life.ru