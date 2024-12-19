Супружеская пара из Италии попросила Путина помочь с получением гражданства РФ

Супружеская пара из Италии направила обращение на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», попросив предоставить им российское гражданство. Об этом сообщила корреспондент телеканала «Россия-24», ссылаясь на статистику поступающих запросов в кол-центр программы.

По её словам, на горячую линию поступают обращения не только от россиян, но и от граждан Евросоюза. Многие из них выражают желание переехать в Россию и просят содействия президента в получении гражданства.