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19 декабря, 08:31

Life.ru снял последние приготовления к прямой линии Путина: Журналисты в сборе, карандаш президента на месте

В Гостином дворе идут последние приготовления к прямой линии Путина

В Гостином дворе идут последние приготовления к Прямой линии президента России Владимира Путина. В этом году, как и в прошлом, она будет совмещена с пресс-конференцией.

Журналисты, у которых сегодня будет шанс задать вопрос главе государства, уже рассаживаются на места. На столе президента уже лежат блокноты и карандаши.

Последние приготовления к прямой линии Путина: стол главы государства. Фото © Life.ru

Последние приготовления к прямой линии Путина: стол главы государства. Фото © Life.ru

Последние приготовления к прямой линии Путина: стол главы государства. Фото © Life.ru

Последние приготовления к прямой линии Путина: стол главы государства. Фото © Life.ru

Последние приготовления к прямой линии Путина: журналисты. Фото © Life.ru

Последние приготовления к прямой линии Путина: журналисты. Фото © Life.ru

Последние приготовления к прямой линии Путина. Видео © Life.ru

Напомним, сегодня, 19 декабря, в 12.00 мск начнётся программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства ответит как на вопросы граждан (уже поступило более 2 млн обращений), так и на вопросы журналистов. Федеральные телеканалы отводят три часа эфирного времени на трансляцию мероприятия.

Цвет настроения — красный! Фоторепортаж Life.ru с Гостиного двора перед прямой линией Путина
Цвет настроения — красный! Фоторепортаж Life.ru с Гостиного двора перед прямой линией Путина
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Life.ru

Александра Вишнякова
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