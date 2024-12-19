Life.ru снял последние приготовления к прямой линии Путина: Журналисты в сборе, карандаш президента на месте
В Гостином дворе идут последние приготовления к прямой линии Путина
В Гостином дворе идут последние приготовления к Прямой линии президента России Владимира Путина. В этом году, как и в прошлом, она будет совмещена с пресс-конференцией.
Журналисты, у которых сегодня будет шанс задать вопрос главе государства, уже рассаживаются на места. На столе президента уже лежат блокноты и карандаши.
Последние приготовления к прямой линии Путина: стол главы государства. Фото © Life.ru
Последние приготовления к прямой линии Путина: стол главы государства. Фото © Life.ru
Последние приготовления к прямой линии Путина: журналисты. Фото © Life.ru
Последние приготовления к прямой линии Путина. Видео © Life.ru
Напомним, сегодня, 19 декабря, в 12.00 мск начнётся программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства ответит как на вопросы граждан (уже поступило более 2 млн обращений), так и на вопросы журналистов. Федеральные телеканалы отводят три часа эфирного времени на трансляцию мероприятия.
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