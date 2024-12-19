Life.ru снял последние приготовления к прямой линии Путина: Журналисты в сборе, карандаш президента на месте

В Гостином дворе идут последние приготовления к Прямой линии президента России Владимира Путина. В этом году, как и в прошлом, она будет совмещена с пресс-конференцией.

Журналисты, у которых сегодня будет шанс задать вопрос главе государства, уже рассаживаются на места. На столе президента уже лежат блокноты и карандаши.

Последние приготовления к прямой линии Путина: стол главы государства. Фото © Life.ru

Последние приготовления к прямой линии Путина: стол главы государства. Фото © Life.ru

Последние приготовления к прямой линии Путина: журналисты. Фото © Life.ru

Последние приготовления к прямой линии Путина. Видео © Life.ru