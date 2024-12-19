Началась прямая линия Владимира Путина

19 декабря в полдень стартовала программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — это итоговая пресс-конференция главы государства, совмещённая с прямой линией. Прямую трансляцию смотрите на Life.ru.

Задавать вопросы президенту будут как граждане (уже поступило более 2 млн обращений), так и журналисты, собравшиеся в Гостином дворе в Москве. Модераторами беседы в этом году стали корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая ВГТРК Александра Суворова. Федеральные телеканалы отводят три часа эфирного времени на трансляцию мероприятия.