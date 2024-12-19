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19 декабря, 09:11

Началась прямая линия Владимира Путина

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

19 декабря в полдень стартовала программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — это итоговая пресс-конференция главы государства, совмещённая с прямой линией. Прямую трансляцию смотрите на Life.ru.

Задавать вопросы президенту будут как граждане (уже поступило более 2 млн обращений), так и журналисты, собравшиеся в Гостином дворе в Москве. Модераторами беседы в этом году стали корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая ВГТРК Александра Суворова. Федеральные телеканалы отводят три часа эфирного времени на трансляцию мероприятия.

Цвет настроения — красный! Фоторепортаж Life.ru с Гостиного двора перед прямой линией Путина
Цвет настроения — красный! Фоторепортаж Life.ru с Гостиного двора перед прямой линией Путина

Ранее Life.ru показывал, как ведутся последние приготовления к прямой линии.

Александра Вишнякова
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