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Регион
19 декабря, 09:49

Путин: Бойцы СВО возвращают территорию квадратными километрами

Темпы продвижения ВС РФ остаются высокими. Российские солдаты возвращают территорию квадратными километрами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

«Должен сказать, что ситуация меняется кардинально. Движение идёт по всей линии фронта, каждый день, и как я говорил, речь идёт не о продвижении на 100 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами», — сказал глава государства.

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Ранее ВС РФ в Харьковской области взяли в полукольцо украинские подразделения сразу на нескольких участках фронта. Сейчас российские войска постепенно расширяют контролируемую зону в направлении Купянска и по реке Оскол.

Обложка ©

Shutterstock /FOTODOM / Yulai Studio

Владимир Озеров
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