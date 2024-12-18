В Харьковской области ВС РФ взяли в полукольцо ВСУ на нескольких направлениях
На Купянском направлении Вооружённые силы России взяли в полукольцо украинских бойцов сразу на нескольких участках фронта. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
«Подразделения нашей армии давят противника на Купянском направлении. На нескольких участках фронта ВСУ находятся практически в полукольце», — сказал он.
ВС РФ постепенно расширяет зону контроля территорий Харьковской области в направлении Купянска и по реке Оскол.
«Зона нашего контроля постепенно расширяется вдоль линии реки Оскол и в направлении самого Купянска», — сообщил Ганчев.
Несмотря на успехи российских военнослужащих, противник продолжает обстреливать населённые пункты вблизи Харькова, используя боевые дроны для разгрома гражданских объектов.
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил об остановке продвижения ВСУ в Курской области. Российские войска остановили попытки украинских формирований прорваться вглубь территорий.
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