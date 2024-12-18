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18 декабря, 19:22

В Харьковской области ВС РФ взяли в полукольцо ВСУ на нескольких направлениях

На Купянском направлении Вооружённые силы России взяли в полукольцо украинских бойцов сразу на нескольких участках фронта. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«Подразделения нашей армии давят противника на Купянском направлении. На нескольких участках фронта ВСУ находятся практически в полукольце», — сказал он.

ВС РФ постепенно расширяет зону контроля территорий Харьковской области в направлении Купянска и по реке Оскол.

«Зона нашего контроля постепенно расширяется вдоль линии реки Оскол и в направлении самого Купянска», — сообщил Ганчев.

Несмотря на успехи российских военнослужащих, противник продолжает обстреливать населённые пункты вблизи Харькова, используя боевые дроны для разгрома гражданских объектов.

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Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил об остановке продвижения ВСУ в Курской области. Российские войска остановили попытки украинских формирований прорваться вглубь территорий.

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Telegram / mod_russia

Ольга Сливченко
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