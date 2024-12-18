На Купянском направлении Вооружённые силы России взяли в полукольцо украинских бойцов сразу на нескольких участках фронта. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«Подразделения нашей армии давят противника на Купянском направлении. На нескольких участках фронта ВСУ находятся практически в полукольце», — сказал он.

ВС РФ постепенно расширяет зону контроля территорий Харьковской области в направлении Купянска и по реке Оскол.

«Зона нашего контроля постепенно расширяется вдоль линии реки Оскол и в направлении самого Купянска», — сообщил Ганчев.

Несмотря на успехи российских военнослужащих, противник продолжает обстреливать населённые пункты вблизи Харькова, используя боевые дроны для разгрома гражданских объектов.