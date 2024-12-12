Украинцев, живущих у черты крайней бедности, стало в 7 раз больше

Число жителей Украины, чей доход оценивается на уровне крайней бедности, выросло в семь раз и теперь составляет 9% от всего населения. Об этом в интервью «РБК Украина» рассказала заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенько.

Эксперт отметила, что официальный прожиточный минимум в стране теперь представляет собой предел бедности — в 2024 году он составил 2,92 тысячи гривен (около $70). Процент населения, чьи доходы находятся примерно на этом уровне, стремительно растёт.

В 2021 году людей, имевших доходы на таком уровне, было 1,3%. Фактически в пределах статистической погрешности. Но в 2023 году таких людей оказалось почти 9%, произошёл семикратный рост. Людмила Черенько Заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины

Значительный рост числа тех, кто живёт у черты крайней бедности, произошёл из-за ряда факторов. Прежде всего, по словам Черенько, из-за пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, а также из-за жителей, которые лишились имущества и источника доходов.

По регионам Украины уровень бедности растёт неравномерно: чаще всего такой уровень доходов фиксируется в Черниговской и Сумской областях, а также в Херсоне, который находится сейчас под контролем ВСУ. А вот в Киеве, Харькове, Днепре уровень бедности вырос не столь существенно — на 30–50%. В Закарпатской и Черновицкой областях число бедного населения вовсе не выросло в сравнении с 2021 годом.

Общий уровень бедности, по словам эксперта, увеличился в 1,7 раза: в 2021 году был на уровне 0,6%, в 2023-м — уже 35,5%. В сложившейся ситуации Черенько не смогла дать объективных прогнозов по ситуации на 2025 год, при этом она заявила, что лишь в 2027–2028 годах Украина сможет вернуться к показателям 2021 года — как по уровню дохода населения, так и по уровню жизни в целом.