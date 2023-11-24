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24 ноября, 03:41

На Украине зафиксировали "утечку мозгов"

KI: На Украине возникла "утечка мозгов" из-за переезда образованного населения

Массовый отток образованного населения с Украины после начала боевых действий отбросит страну на годы назад, считают в местном издании Kyiv Independent. По мнению журналистов, налицо "утечка мозгов", которую не получится преодолеть в обозримом будущем.

"Множество образованных людей собрали вещи и уехали. Остаётся неясным, вернутся ли они", — встревожились авторы.

Авторы подчеркнули, что доля людей с высшим образованием среди беженцев гораздо выше, чем среди всего населения Незалежной. Образовательная система страны прилагает "невероятные усилия" для решения этой проблемы, но пока все они тщетны.

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А тем временем у переехавших в Европу украинцев дела складываются не лучшим образом. Тысячи беженцев из Незалежной рискуют остаться бездомными в Британии уже этой зимой.

Обложка ©

Flickr / Dimitri Devuyst

Илья Пушкарев
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