На Украине зафиксировали "утечку мозгов"

Массовый отток образованного населения с Украины после начала боевых действий отбросит страну на годы назад, считают в местном издании Kyiv Independent. По мнению журналистов, налицо "утечка мозгов", которую не получится преодолеть в обозримом будущем.

"Множество образованных людей собрали вещи и уехали. Остаётся неясным, вернутся ли они", — встревожились авторы.

Авторы подчеркнули, что доля людей с высшим образованием среди беженцев гораздо выше, чем среди всего населения Незалежной. Образовательная система страны прилагает "невероятные усилия" для решения этой проблемы, но пока все они тщетны.