Путин назвал устойчивую экономику основой обороноспособности России
Путин заверил, что экономика России устойчива вопреки всем внешним угрозам
В России экономика зафиксировалась в устойчивом положении, хотя наша страна подвергается постоянным вызовам извне, в том числе и посредством санкций. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
«Всё на экономике — это основа основ. На этом [зиждется] и жизненный уровень граждан, на этом и стабильность, и обороноспособность — всё на экономике. <...> Ситуация обстоит нормально, устойчиво. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы», — пояснил российский лидер.
Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил экономию нашей страны с европейской. По его словам, сложности, с которыми сталкивается ЕС, частично обусловлены разрывом связей с Россией, что и привело к экономическому спаду в странах Запада. Глава государства напомнил, что Москва обеспечивала Европу доступными энергоносителями, без которых бизнес в ЕС стал терпеть убытки и оказался на грани выживаемости.
Life.ru