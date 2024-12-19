Путин назвал устойчивую экономику основой обороноспособности России

В России экономика зафиксировалась в устойчивом положении, хотя наша страна подвергается постоянным вызовам извне, в том числе и посредством санкций. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

«Всё на экономике — это основа основ. На этом [зиждется] и жизненный уровень граждан, на этом и стабильность, и обороноспособность — всё на экономике. <...> Ситуация обстоит нормально, устойчиво. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы», — пояснил российский лидер.