Европа сама загнала свою экономику на путь стагнации, устроив неполных три года «санкционного марфона» против России. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы видите, что на протяжении почти трёх лет вот этого санкционного марафона в итоге мы имеем фактически стагнацию в Европе и достаточно высокий для нас темп развития нашей экономики», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-24».

Власти России каждый раз внимательно реагирует на введение рестрикций, которые направлены на сдерживание страны, на подавление экономических, политических и иных интересов. Москва их анализирует и делает всё должное для минимизации их последствий, уточнил представитель Кремля.