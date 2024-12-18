Песков указал на стагнацию экономики ЕС из-за «санкционного марафона» против РФ
Европа сама загнала свою экономику на путь стагнации, устроив неполных три года «санкционного марфона» против России. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы видите, что на протяжении почти трёх лет вот этого санкционного марафона в итоге мы имеем фактически стагнацию в Европе и достаточно высокий для нас темп развития нашей экономики», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-24».
Власти России каждый раз внимательно реагирует на введение рестрикций, которые направлены на сдерживание страны, на подавление экономических, политических и иных интересов. Москва их анализирует и делает всё должное для минимизации их последствий, уточнил представитель Кремля.
Напомним, Совет Евросоюза утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения подпали компании и физлица из России, Китая и КНДР. В частности, в запретном списке оказались певица Лариса Долина, телеведущая Тина Канделаки и глава департамента управделами президента России София Захарова, которые, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, могли бы представлять всю планету в своей сфере.
Life.ru