«Могли бы представлять планету»: Захарова ответила на санкции ЕС против Долиной и Канделаки

Попавшие под санкции Евросоюза (ЕС) певица Лариса Долина, телеведущая Тина Канделаки и глава департамента управделами президента России София Захарова могли бы представлять всю планету в своей сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, настолько они «выдающиеся».

«Под очередные санкции ЕС попали Лариса Долина, Тина Канделаки, София Захарова. Знаете, каждая из них могла бы представлять нашу планету в своей сфере, настолько они профессиональные и выдающиеся», — написала Захарова в телеграм-канале, комментируя новые рестрикции ЕС.