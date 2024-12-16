«Могли бы представлять планету»: Захарова ответила на санкции ЕС против Долиной и Канделаки
Захарова: Попавшие под санкции Долина с Канделаки могли бы представлять планету
Попавшие под санкции Евросоюза (ЕС) певица Лариса Долина, телеведущая Тина Канделаки и глава департамента управделами президента России София Захарова могли бы представлять всю планету в своей сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, настолько они «выдающиеся».
«Под очередные санкции ЕС попали Лариса Долина, Тина Канделаки, София Захарова. Знаете, каждая из них могла бы представлять нашу планету в своей сфере, настолько они профессиональные и выдающиеся», — написала Захарова в телеграм-канале, комментируя новые рестрикции ЕС.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. В частности, Евросоюз ввёл санкции против Ларисы Долиной. Европейские чиновники полагают, что певица представляет «угрозу целостности Украины», потому что она поддерживает спецоперацию и даёт концерты на фронте.
VK / МИД России