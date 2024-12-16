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Регион
16 декабря, 13:26

Евросоюз ввёл санкции против Ларисы Долиной

Евросоюз ввёл санкции против Ларисы Долиной за «угрозу целостности Украины»

Угроза суверенитета Украины Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина

Угроза суверенитета Украины Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина

В 15-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попала народная артистка РФ, певица и актриса Лариса Долина. Об этом следует из документа в «Официальном журнале ЕС».

В документе отмечается, что причиной ограничений является поддержка Долиной спецоперации на Украине и концерты перед солдатами, а также выступления в населённых пунктах Донбасса. Отмечается, что действия артистки якобы угрожают территориальной целостности и суверенитету Незалежной.

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Напомним, очередной, 15-й пакет антироссийских санкций, финально утверждён Европейским союзом. Согласно заявлению Совета ЕС, в чёрный список попали 84 физических лица и компании. В перечне неугодных объединились россияне, китайцы и северокорейцы.

Николай Рюмин
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