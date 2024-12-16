Евросоюз ввёл санкции против Ларисы Долиной

В 15-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попала народная артистка РФ, певица и актриса Лариса Долина. Об этом следует из документа в «Официальном журнале ЕС».

В документе отмечается, что причиной ограничений является поддержка Долиной спецоперации на Украине и концерты перед солдатами, а также выступления в населённых пунктах Донбасса. Отмечается, что действия артистки якобы угрожают территориальной целостности и суверенитету Незалежной.