«Безумие!»: В Германии жёстко прошлись по тенденции на антироссийские санкции
Нимайер: Антироссийские санкции больше бьют по странам Евросоюза
Тенденция введения антироссийских санкции со стороны ЕС больше похожа на план переворота против промышленности Европы, так как многие страны продолжают приобретать нефть из РФ, но с определёнными трудностями. С таким заявлением выступил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА «Новости».
«Безумие, это словно государственный переворот против нашей собственной промышленности. Это необъяснимо. Мы всё равно покупаем российскую нефть, и получаем её через Индию. Безумная ситуация, и я думаю, что все введённые санкции только усложнили жизнь, но политического эффекта на Россию не произвели», — сказал Нимайер.
Он отметил, что после введения санкций Россия организовала производства множества товаров внутри страны, теперь и иностранные компании хотели бы вернуться на рынок РФ. Это доказывает, что ограничениями больше никого не запугать.
Напомним, постоянные представители 27 государств-членов Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России в связи с конфликтом на Украине. Очередные рестрикции распространяются на 54 человека и 29 организаций. А в серый список, требующий дополнительного надзора, добавят 34 компании и 47 морских судов.
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