Тенденция введения антироссийских санкции со стороны ЕС больше похожа на план переворота против промышленности Европы, так как многие страны продолжают приобретать нефть из РФ, но с определёнными трудностями. С таким заявлением выступил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА «Новости».

«Безумие, это словно государственный переворот против нашей собственной промышленности. Это необъяснимо. Мы всё равно покупаем российскую нефть, и получаем её через Индию. Безумная ситуация, и я думаю, что все введённые санкции только усложнили жизнь, но политического эффекта на Россию не произвели», — сказал Нимайер.

Он отметил, что после введения санкций Россия организовала производства множества товаров внутри страны, теперь и иностранные компании хотели бы вернуться на рынок РФ. Это доказывает, что ограничениями больше никого не запугать.