Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России

Постоянные представители 27 государств-членов Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщило венгерское представительство в Совете ЕС.

«Послы только что согласовали 15-й пакет санкций в ответ на агрессию России против Украины», — говорится в заявлении.

В новом пакете мер предусмотрены индивидуальные санкции, а также ограничения на деятельность судов третьих стран, оказывающих помощь России. По данным портала EUobserver, что новые рестрикции распространяются на 54 человека и 29 организаций. А в серый список, требующий дополнительного надзора, добавят 34 компании и 47 морских судов.