Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России
Постоянные представители 27 государств-членов Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщило венгерское представительство в Совете ЕС.
«Послы только что согласовали 15-й пакет санкций в ответ на агрессию России против Украины», — говорится в заявлении.
В новом пакете мер предусмотрены индивидуальные санкции, а также ограничения на деятельность судов третьих стран, оказывающих помощь России. По данным портала EUobserver, что новые рестрикции распространяются на 54 человека и 29 организаций. А в серый список, требующий дополнительного надзора, добавят 34 компании и 47 морских судов.
Отметим, что Латвия и Литва, которые входят в список недружественных России государств, помешали Евросоюзу одобрить 15-ый пакет санкций с первой попытки. Им не понравилось желание европейцев протащить в документ прежнее положение, которое уже два года позволяет компаниям из ЕС делать вид о завершении своей деятельности в РФ, но при этом продолжать импорт и экспорт продукции.
Kandinsky 3.1 / Life.ru