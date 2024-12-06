Раскол в ЕС: 15-й пакет антироссийских санкций подорвал единство союзников Киева
Reuters: ЕС не согласовал 15-й пакет антироссийских санкций с третьей попытки
Европейский союз вновь упустил возможность согласовать 15-й пакет антироссийских санкций. Некоторые члены блока выступили против ряда ограничений и вновь отсрочили принятие рестрикций, выяснили в Reuters.
На третьей по счёту встрече постпредов ЕС для обсуждения мер давления на Москву из-за конфликта на Украине две страны опротестовали продление сроков для вывода инвестиций европейских компаний из РФ. Ещё одним камнем преткновения стал пункт о продлении для Чехии права на импорт российских нефтепродуктов, рассказали агентству источники в дипломатических кругах.
Ожидалось, что в 15-й пакет санкций ЕС войдут 54 человека и 29 организаций. Новые ограничения могут ввести и США, пока администрация Джо Байдена окончательно не ушла в отставку. К слову, это не первая попытка пожилого демократа насолить России перед выходом на пенсию.
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