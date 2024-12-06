Раскол в ЕС: 15-й пакет антироссийских санкций подорвал единство союзников Киева

На третьей по счёту встрече постпредов ЕС для обсуждения мер давления на Москву из-за конфликта на Украине две страны опротестовали продление сроков для вывода инвестиций европейских компаний из РФ. Ещё одним камнем преткновения стал пункт о продлении для Чехии права на импорт российских нефтепродуктов, рассказали агентству источники в дипломатических кругах.