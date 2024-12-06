Стало известно о третьей попытке ЕС согласовать юбилейный пакет антироссийских санкций

Европейские послы в пятницу в третий раз попытаются согласовать условия пятнадцатого пакета санкций против России. Об этом пишет газета Politico.

Авторы указали, что дипломаты настроены положительно, полагая, что в этот раз пакет будет согласован. Какие именно меры войдут в список, не уточняется, однако уладить все формальности планируется до конца года.