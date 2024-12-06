Стало известно о третьей попытке ЕС согласовать юбилейный пакет антироссийских санкций
Politico: ЕС в третий раз попытается согласовать 15-й пакет санкций против РФ
Европейские послы в пятницу в третий раз попытаются согласовать условия пятнадцатого пакета санкций против России. Об этом пишет газета Politico.
Авторы указали, что дипломаты настроены положительно, полагая, что в этот раз пакет будет согласован. Какие именно меры войдут в список, не уточняется, однако уладить все формальности планируется до конца года.
По данным портала EUobserver, что в новый список санкций включат 54 человека и 29 организаций. В серый список, требующий дополнительного надзора, добавят 34 компании и 47 морских судов.
Ранее советник уходящего президента США Салливан заявил, что Белый дом собирается ввести новые санкции в отношении России перед уходом Джо Байдена с поста. До прихода одержавшего победу в Штатах на президентских выборах Дональда Трампа остаётся чуть более месяца.
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