«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 08:14

Стало известно о третьей попытке ЕС согласовать юбилейный пакет антироссийских санкций

Politico: ЕС в третий раз попытается согласовать 15-й пакет санкций против РФ

Европейские послы в пятницу в третий раз попытаются согласовать условия пятнадцатого пакета санкций против России. Об этом пишет газета Politico.

Авторы указали, что дипломаты настроены положительно, полагая, что в этот раз пакет будет согласован. Какие именно меры войдут в список, не уточняется, однако уладить все формальности планируется до конца года.

По данным портала EUobserver, что в новый список санкций включат 54 человека и 29 организаций. В серый список, требующий дополнительного надзора, добавят 34 компании и 47 морских судов.

Санкции против собак: Ириску из России не допустили до европейского «Оскара»
Санкции против собак: Ириску из России не допустили до европейского «Оскара»

Ранее советник уходящего президента США Салливан заявил, что Белый дом собирается ввести новые санкции в отношении России перед уходом Джо Байдена с поста. До прихода одержавшего победу в Штатах на президентских выборах Дональда Трампа остаётся чуть более месяца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Cinematographer

Владимир Озеров
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar