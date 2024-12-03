США готовят новые санкции против России перед уходом администрации Байдена
Джейк Салливан: США намерены ввести против России новые санкции
Администрация США намерена до сложения полномочий в конце января ввести против России новые санкции. Об этом говорится в заявлении советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана.
Он рассказал о «дополнительных шагах», которые предприняла и намерена предпринять администрация Джо Байдена до сложения полномочий.
«Соединённые Штаты ввели серьёзные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют ещё больше санкций», — говорится в заявлении Салливана.
Напомним, что Дональд Трамп официально вступит в свои полномочия 20 января 2025 года. Перед тем как уйти на пенсию, Байден активно стремится укрепить позиции Украины, которая рискует потерять своего главного союзника — Соединённые Штаты.
Kandinsky 3.1 / Life.ru