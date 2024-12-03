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3 декабря, 03:58

США готовят новые санкции против России перед уходом администрации Байдена

Джейк Салливан: США намерены ввести против России новые санкции

Администрация США намерена до сложения полномочий в конце января ввести против России новые санкции. Об этом говорится в заявлении советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

Он рассказал о «дополнительных шагах», которые предприняла и намерена предпринять администрация Джо Байдена до сложения полномочий.

«Соединённые Штаты ввели серьёзные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют ещё больше санкций», — говорится в заявлении Салливана.

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Напомним, что Дональд Трамп официально вступит в свои полномочия 20 января 2025 года. Перед тем как уйти на пенсию, Байден активно стремится укрепить позиции Украины, которая рискует потерять своего главного союзника — Соединённые Штаты.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Артём Гапоненко
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