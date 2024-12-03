США готовят новые санкции против России перед уходом администрации Байдена

Администрация США намерена до сложения полномочий в конце января ввести против России новые санкции. Об этом говорится в заявлении советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

Он рассказал о «дополнительных шагах», которые предприняла и намерена предпринять администрация Джо Байдена до сложения полномочий.