Санкции против собак: Ириску из России не допустили до европейского «Оскара»
Собаку Ириску из России не допустили до европейского «Оскара»
Собака Ириска. Обложка © «Операция «Холодно» (2024), режиссёр Данил Иванов / «Кинопоиск»
Российской собаке-актрисе Ириске не разрешили участвовать в европейском аналоге «Оскара» для четвероногих. Официальное заявление выложили на странице премии Palm Dog Award.
«С сожалением сообщаем вам, что мы вынуждены снять вашу собаку с соревнований. Это связано с ситуацией в мире и политикой нашей организации», — пишет организация, обращаясь к хозяйке пёселя.
Ириска в этом году снялась в фильме «Операция «Холодно» и обзавелась личной станицей на «Кинопоиске». Её хозяйка узнала о существовании собачьего «Оскара» и решила попытать удачу. Сперва заявку приняли, но потом прислали отказ. При этом, в прошлом году премию отдали украинскому псу Патрону.
Ранее кинологи рассказали, у какой породы собак самый высокий интеллект. В результате сложного эксперимента выяснилось, что лучше всего с заданиями справлялась порода бордер-колли. Эти собаки смогли запомнить 37 наименований предметов, установив рекорд, который не смогли побить другие породы.