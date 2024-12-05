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5 декабря, 18:36

Санкции против собак: Ириску из России не допустили до европейского «Оскара»

Собаку Ириску из России не допустили до европейского «Оскара»

Собака Ириска. Обложка © «Операция «Холодно» (2024), режиссёр Данил Иванов / «Кинопоиск»

Собака Ириска. Обложка © «Операция «Холодно» (2024), режиссёр Данил Иванов / «Кинопоиск»

Российской собаке-актрисе Ириске не разрешили участвовать в европейском аналоге «Оскара» для четвероногих. Официальное заявление выложили на странице премии Palm Dog Award.

«С сожалением сообщаем вам, что мы вынуждены снять вашу собаку с соревнований. Это связано с ситуацией в мире и политикой нашей организации», — пишет организация, обращаясь к хозяйке пёселя.

Ириска в этом году снялась в фильме «Операция «Холодно» и обзавелась личной станицей на «Кинопоиске». Её хозяйка узнала о существовании собачьего «Оскара» и решила попытать удачу. Сперва заявку приняли, но потом прислали отказ. При этом, в прошлом году премию отдали украинскому псу Патрону.

Ранее кинологи рассказали, у какой породы собак самый высокий интеллект. В результате сложного эксперимента выяснилось, что лучше всего с заданиями справлялась порода бордер-колли. Эти собаки смогли запомнить 37 наименований предметов, установив рекорд, который не смогли побить другие породы.

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Полина Никифорова
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