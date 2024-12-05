Санкции против собак: Ириску из России не допустили до европейского «Оскара»

Российской собаке-актрисе Ириске не разрешили участвовать в европейском аналоге «Оскара» для четвероногих. Официальное заявление выложили на странице премии Palm Dog Award.

«С сожалением сообщаем вам, что мы вынуждены снять вашу собаку с соревнований. Это связано с ситуацией в мире и политикой нашей организации», — пишет организация, обращаясь к хозяйке пёселя.

Ириска в этом году снялась в фильме «Операция «Холодно» и обзавелась личной станицей на «Кинопоиске». Её хозяйка узнала о существовании собачьего «Оскара» и решила попытать удачу. Сперва заявку приняли, но потом прислали отказ. При этом, в прошлом году премию отдали украинскому псу Патрону.