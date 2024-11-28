Стала известна судьба «башкирской Хатико», которая ждёт у реки утонувшего хозяина

Собака по кличке Белка, которая уже несколько дней ждёт своего утонувшего хозяина на месте его гибели в Уфе, останется жить в прежнем доме. За дворнягой будут присматривать родные покойного мужчины. Об этом рассказал племянник погибшего Александр.

«С собакой всё будет хорошо, она будет жить на прежнем месте» — подчеркнул собеседник 360.ru.

Он также уточнил, что тело дядя уже обнаружено. Похороны должны состояться на выходных. Белка, по словам Александра, жила с мужчиной последние два-три года. А после того, как он провалился под лёд, терпеливо ждала рядом с местом трагедии.

По словам племянника, 20-25 лет назад его дядя угодил в «нехорошую ситуацию», после чего у него начались «проблемы с головой». С тех пор мужчина страдал от постоянных головней болей и получил инвалидность второй группы. Тем не менее, его очень любили собаки.

«Собаки с ним пожизненно ходили», — заключил Александр.