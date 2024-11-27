Эксперт объяснила «эффект Хатико» у собак, которые остались без хозяев
Эксперт Семёнова: Собака в Башкирии ждала утонувшего хозяина из-за привычки
Собаки привязываются к ритуалам, которые они выполняли вместе с хозяином. Обложка © freepik.com / wirestock
Поведение собаки по кличке Белка, которая потеряла хозяина в Башкирии и ждала его четыре дня, связано со сложившейся привычкой. Об этом рассказала руководитель Деревни ездовых собак «Серебро Севера» и президент гонки «Волга Квест» Светлана Семёнова.
Семёнова объясняет, что поведение собаки связано с тем, что у неё с хозяином сложился особый ритуал, к которому она привыкла. Это могли быть прогулки или другие действия, которые питомец ассоциировал с хорошими моментами. Когда хозяин исчез, собака испытала стресс, отметила эксперт.
Однако люди нередко приписывают собакам эмоции, которые те, возможно, не испытывают. «Мы, люди, часто ошибаемся, думая, что собаки чувствуют то же, что и мы. Мы очеловечиваем их поведение, например, говоря, что они ждут своего хозяина из безграничной любви. На самом деле их действия могут быть следствием выработанного ритуала», — уточнила Семёнова в интервью Инфо24.
Светлана также рассказала о наиболее известном случае, который дал название всему явлению — о японском псе Хатико. Этот невероятно преданный питомец ежедневно встречал своего хозяина на станции и сопровождал домой. Когда хозяин умер, собака продолжала ждать его на том же месте, надеясь вновь испытать те положительные эмоции, которые приносила встреча с человеком. История Хатико вдохновила многих людей и стала символом безусловной верности животных своим хозяевам.
В России тоже есть примеры, когда собаки проявляли подобное поведение. Так, в Тольятти в одном из районов города был установлен памятник собаке, которая ждала своего погибшего хозяина на протяжении целых семи лет. Несмотря на то, что местные жители пытались приютить животное, подкармливали его и искали для него новую семью, собака так и не ушла с того места. «Да, можно сказать, что пёс был предан своему хозяину. Однако, возможно, он уже и не помнил его, но вот ритуал остался. Собаки помнят свои привязанности и переживают сильный стресс, если этот ритуал нарушается», — поделилась Семёнова.
Напомним, что ранее в Башкортостане собака по кличке Белка четыре дня ждала утонувшего хозяина. Мужчина провалился под лёд и ушёл под воду, его не удалось спасти. Позднее стало известно, что погибший на том же месте семь лет назад потерял жену и друга.