Нижневартовский «Хатико» оказался Пончиком, верный спаниель дождался хозяев спустя неделю
В Нижневартовске нашлись хозяева пса, который неделю ждал их у МФЦ
В истории с нижневартовским «Хатико», который больше недели сидел у МФЦ, случился новый поворот. Как сообщает SHOT, хозяева пса нашлись. Спаниеля, как оказалось, зовут Пончик.
Пончик теперь дома. Фото © SHOT
В беседе с телеграм-каналом жительница Нижневартовска рассказала, как потерялся питомец. По её словам, они с мужем торопились в МФЦ на запись к конкретному времени. Дети не вовремя открыли дверь и пёс убежал. Женщина уверяет, что Пончика искали по всей округе и даже дважды возвращались на место, но на Пончика не натыкались.
Обнаружить спаниеля смогли волонтёры. Они стали искать хозяев в Сети и те откликнулись. После того как Пончика забрали домой, на владельцев собаки посыпались хейт и угрозы в соцсетях. Их обвинили в халатности и потребовали передать питомца более внимательным горожанам.
SHOT