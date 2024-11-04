Нижневартовский «Хатико» оказался Пончиком, верный спаниель дождался хозяев спустя неделю

В истории с нижневартовским «Хатико», который больше недели сидел у МФЦ, случился новый поворот. Как сообщает SHOT, хозяева пса нашлись. Спаниеля, как оказалось, зовут Пончик.

Пончик теперь дома. Фото © SHOT

В беседе с телеграм-каналом жительница Нижневартовска рассказала, как потерялся питомец. По её словам, они с мужем торопились в МФЦ на запись к конкретному времени. Дети не вовремя открыли дверь и пёс убежал. Женщина уверяет, что Пончика искали по всей округе и даже дважды возвращались на место, но на Пончика не натыкались.