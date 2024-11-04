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4 ноября, 11:53

Нижневартовский «Хатико» оказался Пончиком, верный спаниель дождался хозяев спустя неделю

В Нижневартовске нашлись хозяева пса, который неделю ждал их у МФЦ

В истории с нижневартовским «Хатико», который больше недели сидел у МФЦ, случился новый поворот. Как сообщает SHOT, хозяева пса нашлись. Спаниеля, как оказалось, зовут Пончик.

Пончик теперь дома. Фото © SHOT

Пончик теперь дома. Фото © SHOT

В беседе с телеграм-каналом жительница Нижневартовска рассказала, как потерялся питомец. По её словам, они с мужем торопились в МФЦ на запись к конкретному времени. Дети не вовремя открыли дверь и пёс убежал. Женщина уверяет, что Пончика искали по всей округе и даже дважды возвращались на место, но на Пончика не натыкались.

Обнаружить спаниеля смогли волонтёры. Они стали искать хозяев в Сети и те откликнулись. После того как Пончика забрали домой, на владельцев собаки посыпались хейт и угрозы в соцсетях. Их обвинили в халатности и потребовали передать питомца более внимательным горожанам.

Сахалинский «Хатико» четыре дня прождал хозяина в аэропорту
Сахалинский «Хатико» четыре дня прождал хозяина в аэропорту
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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