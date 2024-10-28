Сахалинский «Хатико» четыре дня прождал хозяина в аэропорту

Собака четыре дня ждала своего хозяина в аэропорту Южно-Сахалинска. Местного «Хатико» нашёл его хозяин благодаря объявлениям в соцсетях, сообщает SHOT.

Пёс по кличке «Пират». Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, несколько дней назад пса породы хаски оставили перед входом в аэропорт. Животное жалобно скулило, искало кого-то в толпе, а потом улеглось у дверей и высматривало людей. Пёс просидел так безвылазно четыре дня. По словам местных жителей, он очень сильно похудел. Судьбой животного заинтересовались волонтёры. Они сначала подумали, что у собаки может не быть хозяев, но решили опубликовать его фото в соцсетях. Заранее добровольцы договорились, что, если хозяин не найдётся, отдадут животное на передержку.

В результате жители Охи узнали пса, позднее нашёлся и его хозяин. Оказалось, что мужчина уехал зарабатывать деньги в Москву. Пока не решился квартирный вопрос, он оставил своего пса по кличке Пират другу на передержку в районе Октябрьский почти в двух километрах от аэропорта. Животное сбежало и нашло дорогу в аэропорт, именно там пёс последний раз виделся с хозяином. Собаку пока увезли на передержку в Углегорск. Там четвероногий будет ждать хозяина, который вернётся за ним ближе к Новому году.