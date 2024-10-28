Испражнения и насекомые: Соседи изнывают из-за оставленного хозяевами зверинца во Владивостоке
Во Владивостоке прокуратура нашла брошенными в квартире шесть собак и кота
Жильцы многоэтажки на Тигровой улице во Владивостоке постоянно слушают вой собак из соседней квартиры. Помимо этого, их донимает вонь и блохи, ползущие оттуда. После множественных жалоб «зверинец» был осмотрен сотрудниками Прокуратуры. Об этом пишет Amur Mash.
Собаки прогоняют незваных гостей. Видео © Telegram / Amur Mash
Внутри квартиры нашли шесть собак, которые дружно жили там вместе со своим приятелем котом и кучей насекомых. Вся территория была помечена ими вдоль и поперёк, поэтому смрад стоял невообразимый.
Владельцев жилья внутри не оказалось. Соседи рассказали, что заходят туда они крайне редко.
Ранее в Москве суд запретил мужчине держать у себя в квартире одновременно 20 кошек. Владелец кормил их раз в несколько дней и утверждал, что держит связь с неким «кошачьим богом». Всех животных забрали к себе волонтёры, которые найдут им новый дом.
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