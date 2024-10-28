Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 07:10

Испражнения и насекомые: Соседи изнывают из-за оставленного хозяевами зверинца во Владивостоке

Во Владивостоке прокуратура нашла брошенными в квартире шесть собак и кота

Жильцы многоэтажки на Тигровой улице во Владивостоке постоянно слушают вой собак из соседней квартиры. Помимо этого, их донимает вонь и блохи, ползущие оттуда. После множественных жалоб «зверинец» был осмотрен сотрудниками Прокуратуры. Об этом пишет Amur Mash.

Собаки прогоняют незваных гостей. Видео © Telegram / Amur Mash

Внутри квартиры нашли шесть собак, которые дружно жили там вместе со своим приятелем котом и кучей насекомых. Вся территория была помечена ими вдоль и поперёк, поэтому смрад стоял невообразимый.

Владельцев жилья внутри не оказалось. Соседи рассказали, что заходят туда они крайне редко.

Житель Ивано-Франковска недосмотрел за собакой и фатально поплатился — его забрали в ВСУ
Житель Ивано-Франковска недосмотрел за собакой и фатально поплатился — его забрали в ВСУ

Ранее в Москве суд запретил мужчине держать у себя в квартире одновременно 20 кошек. Владелец кормил их раз в несколько дней и утверждал, что держит связь с неким «кошачьим богом». Всех животных забрали к себе волонтёры, которые найдут им новый дом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ALEX_UGALEK

Владимир Озеров
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar