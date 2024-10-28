Испражнения и насекомые: Соседи изнывают из-за оставленного хозяевами зверинца во Владивостоке

Жильцы многоэтажки на Тигровой улице во Владивостоке постоянно слушают вой собак из соседней квартиры. Помимо этого, их донимает вонь и блохи, ползущие оттуда. После множественных жалоб «зверинец» был осмотрен сотрудниками Прокуратуры. Об этом пишет Amur Mash.

Собаки прогоняют незваных гостей. Видео © Telegram / Amur Mash

Внутри квартиры нашли шесть собак, которые дружно жили там вместе со своим приятелем котом и кучей насекомых. Вся территория была помечена ими вдоль и поперёк, поэтому смрад стоял невообразимый.