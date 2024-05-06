Москвич учинил в квартире "концлагерь" с 20 усатыми узниками после общения с "кошачьим богом"
SHOT: Жители дома в Москве жалуются на соседа, в чьём жилище заперты 20 кошек
Жители дома в Москве возмущены поведением соседа, в квартире которого взаперти сидят 20 кошек-бобтейлов. Они рассказали SHOT, что пушистые по несколько дней проводят без еды, а хозяин жилья приходит домой раз или два в неделю и говорит, что с ним общается "кошачий бог".
В квартире москвича заперты около 20 кошек-бобтейлов. Видео © SHOT
Квартира в доме на Алтуфьевском шоссе досталась нынешнему владельцу от почившей хозяйки 30 породистых кошек. Он не придумал ничего лучше, чем запереть их в небольшом коридоре, перекрыв им входы в остальные помещения. Сам мужчина рассчитывал обогатиться на четвероногих и публиковал в Интернете объявления о продаже, но дело не почему-то не пошло.
Соседи встревожились, когда из квартиры стал доноситься громкий мяучий хор и потянуло кошмарной вонью. Примерно месяц назад девушка владельца жилья уговорила его отдать 16 котов. Но недавно пара разошлась, и пушистые вновь предоставлены сами себе.
Жильцы рассказывают, что их сосед ведёт себя странно: говорит, что с ним беседует "кошачий бог", и отказывается расставаться с питомцами, которых, впрочем, не очень-то и кормит. Собеседники SHOT рассказывают, что часть котиков уже болеют и их нужно спасать как можно скорее.
Ранее Life.ru рассказывал о другом мяукающем узнике московской многоэтажки: кот по имени Барон жалобно кричал из-за закрытой двери квартиры в Щербинке на протяжении недели, обеспокоив соседей. Жильцы подумали, что с хозяином котика мог произойти несчастный случай, ему оставили записку в двери, но она долгое время была нетронутой. В итоге на место прибыли спасатели, которые вскрыли квартиру и вызволили животное из заточения.