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6 мая, 08:36

Москвич учинил в квартире "концлагерь" с 20 усатыми узниками после общения с "кошачьим богом"

SHOT: Жители дома в Москве жалуются на соседа, в чьём жилище заперты 20 кошек

Жители дома в Москве возмущены поведением соседа, в квартире которого взаперти сидят 20 кошек-бобтейлов. Они рассказали SHOT, что пушистые по несколько дней проводят без еды, а хозяин жилья приходит домой раз или два в неделю и говорит, что с ним общается "кошачий бог".

В квартире москвича заперты около 20 кошек-бобтейлов. Видео © SHOT

Квартира в доме на Алтуфьевском шоссе досталась нынешнему владельцу от почившей хозяйки 30 породистых кошек. Он не придумал ничего лучше, чем запереть их в небольшом коридоре, перекрыв им входы в остальные помещения. Сам мужчина рассчитывал обогатиться на четвероногих и публиковал в Интернете объявления о продаже, но дело не почему-то не пошло.

Соседи встревожились, когда из квартиры стал доноситься громкий мяучий хор и потянуло кошмарной вонью. Примерно месяц назад девушка владельца жилья уговорила его отдать 16 котов. Но недавно пара разошлась, и пушистые вновь предоставлены сами себе.

Жильцы рассказывают, что их сосед ведёт себя странно: говорит, что с ним беседует "кошачий бог", и отказывается расставаться с питомцами, которых, впрочем, не очень-то и кормит. Собеседники SHOT рассказывают, что часть котиков уже болеют и их нужно спасать как можно скорее.

Владелец отказался от спасённого из запертой подмосковной квартиры спаниеля Аси
Владелец отказался от спасённого из запертой подмосковной квартиры спаниеля Аси

Ранее Life.ru рассказывал о другом мяукающем узнике московской многоэтажки: кот по имени Барон жалобно кричал из-за закрытой двери квартиры в Щербинке на протяжении недели, обеспокоив соседей. Жильцы подумали, что с хозяином котика мог произойти несчастный случай, ему оставили записку в двери, но она долгое время была нетронутой. В итоге на место прибыли спасатели, которые вскрыли квартиру и вызволили животное из заточения.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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