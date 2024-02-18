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18 февраля, 09:39

Кошачий патруль и Animal Police: Появились кадры спасения Барона, на неделю запертого в квартире

Спасатели вызволили мяукающего кота из закрытой квартиры в Щербинке

Кот, спасённый из квартиры в Щербинке. Обложка © Life.ru

Кот, спасённый из квартиры в Щербинке. Обложка © Life.ru

Из московской Щербинки спасли кота, который неделю провёл взаперти. Прибывшие спасатели вскрыли дверь в квартиру, где был заточён питомец. Life.ru публикует видео с места событий.

Спасатели вскрыли дверь в квартиру, где почти неделю был заперт кот. Видео © Life.ru

На адрес в ЖК "Южный квартал" приехали и зоозащитники, один из них был в форме Animal Police. В итоге, когда дверь удалось открыть, кота напоили водой. Соседи, кстати, рассказали, что красавца зовут Барон. Теперь ищут хозяина животного.

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Напомним, ранее сегодня Life.ru сообщал о том, что в столичном округе Щербинка за закрытой дверью квартиры уже неделю голосит кот. Соседи подозревают, что с его владельцем могло случиться что-то плохое. Для него написали записку, но она долгое время оставалась нетронутой.

Юрий Лысенко
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