Кошачий патруль и Animal Police: Появились кадры спасения Барона, на неделю запертого в квартире

Из московской Щербинки спасли кота, который неделю провёл взаперти. Прибывшие спасатели вскрыли дверь в квартиру, где был заточён питомец. Life.ru публикует видео с места событий.

Спасатели вскрыли дверь в квартиру, где почти неделю был заперт кот. Видео © Life.ru

На адрес в ЖК "Южный квартал" приехали и зоозащитники, один из них был в форме Animal Police. В итоге, когда дверь удалось открыть, кота напоили водой. Соседи, кстати, рассказали, что красавца зовут Барон. Теперь ищут хозяина животного.