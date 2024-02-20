Владелец отказался от спасённого из запертой подмосковной квартиры спаниеля Аси

Хозяин спаниеля Аси, которого на прошлой неделе спасали из запертой квартиры в подмосковном Томилине, официально отказался от пса. Игорь Лунёв подписал документ о передаче питомца волонтёру, отметив, что у неё животному будет лучше. Передумать владельца собаки не заставили даже видео, на которых Ася воет в ожидании помощи .

"Мы показали хозяину фото и видео со спаниелем. Его, конечно, тронули эти кадры. Из разговора с ним мы поняли, что мужчина купил собаку на рынке случайно и даже не помнит, как это было", — отметила в беседе с RT Мария, у которой сейчас живёт спасённый пушистик.