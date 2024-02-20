Владелец отказался от спасённого из запертой подмосковной квартиры спаниеля Аси
Спасённый из запертой подмосковной квартиры спаниель Ася. Обложка © Life.ru
Хозяин спаниеля Аси, которого на прошлой неделе спасали из запертой квартиры в подмосковном Томилине, официально отказался от пса. Игорь Лунёв подписал документ о передаче питомца волонтёру, отметив, что у неё животному будет лучше. Передумать владельца собаки не заставили даже видео, на которых Ася воет в ожидании помощи.
Как в Подмосковье спасли пса, который погибал в запертой квартире без еды и воды. Видео © Life.ru
"Мы показали хозяину фото и видео со спаниелем. Его, конечно, тронули эти кадры. Из разговора с ним мы поняли, что мужчина купил собаку на рынке случайно и даже не помнит, как это было", — отметила в беседе с RT Мария, у которой сейчас живёт спасённый пушистик.
Напомним, всё началось с того, что 14 февраля в подмосковном Томилине жители многоэтажки обеспокоились, услышав, как за запертой дверью скулит собака. Спустя некоторое время дверь вскрыли, за нею вошедших ожидала кошмарная свалка. Выяснилось, что у живущего там мужчины, которого зовут Игорь Лунёв, дурная слава среди соседей: он много пьёт, бил родителей, а также попал под суд из-за угроз убийством. 16 февраля Лунёв вернулся в квартиру и, узнав, что у него забрали питомца, прослезился. В итоге зависимый от спиртного мужчина решил оставить Асю в заботливых руках забравшей собаку девушки-волонтёра.