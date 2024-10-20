Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 13:36

Прокуратура спасла 20 хвостатых узников из дурнопахнущего логова адепта «кошачьего Бога» в Москве

Суд запретил жителю Москвы держать 20 кошек запертыми в квартире

Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Московский суд запретил жителю столицы держать у себя в квартире 20 кошек после многочисленных жалоб соседей по дому и зооволонтёров. Об этом проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры пришли с проверкой в квартиру москвича, где проживали 20 кошек-бобтейлов. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Проверка выявила девятикратное превышение концентрации аммиака в квартире. Также оказалось, что ни одна из кошек не вакцинирована.

«Бутырский межрайонный прокурор <..> обратился в суд с иском о запрете содержания домашних животных в квартире и обязании собственника жилого помещения привести его в надлежащее санитарное состояние», — говорится в публикации.

Суд удовлетворил иск в полной мере. Четырёхлапых узников вызволили из заточения. Кошек и котят забрали волонтёры, которые найдут им новых хозяев.

Москвичка спасла 18 кошек из машины, в которой год жила женщина с дочкой
Москвичка спасла 18 кошек из машины, в которой год жила женщина с дочкой

Напомним, о квартире в столице, превратившейся в кошмарный концлагерь для кошек, Life.ru писал ещё в мае этого года. Тогда стало известно, что у странного хозяина живут 20 кошек, причём владелец кормит их раз в несколько дней, а дома бывает пару раз в неделю. А ещё он рассказывал, что с ним говорит «кошачий бог». Похоже, что пережить эти полгода удалось далеко не всем кошкам: спустя полгода сотрудники прокуратуры забрали из квартиры 20 животных, включая котят. То есть численность поголовья осталась прежней, несмотря на прирост.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров