Прокуратура спасла 20 хвостатых узников из дурнопахнущего логова адепта «кошачьего Бога» в Москве
Суд запретил жителю Москвы держать 20 кошек запертыми в квартире
Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Московский суд запретил жителю столицы держать у себя в квартире 20 кошек после многочисленных жалоб соседей по дому и зооволонтёров. Об этом проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.
Сотрудники прокуратуры пришли с проверкой в квартиру москвича, где проживали 20 кошек-бобтейлов. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Проверка выявила девятикратное превышение концентрации аммиака в квартире. Также оказалось, что ни одна из кошек не вакцинирована.
«Бутырский межрайонный прокурор <..> обратился в суд с иском о запрете содержания домашних животных в квартире и обязании собственника жилого помещения привести его в надлежащее санитарное состояние», — говорится в публикации.
Суд удовлетворил иск в полной мере. Четырёхлапых узников вызволили из заточения. Кошек и котят забрали волонтёры, которые найдут им новых хозяев.
Напомним, о квартире в столице, превратившейся в кошмарный концлагерь для кошек, Life.ru писал ещё в мае этого года. Тогда стало известно, что у странного хозяина живут 20 кошек, причём владелец кормит их раз в несколько дней, а дома бывает пару раз в неделю. А ещё он рассказывал, что с ним говорит «кошачий бог». Похоже, что пережить эти полгода удалось далеко не всем кошкам: спустя полгода сотрудники прокуратуры забрали из квартиры 20 животных, включая котят. То есть численность поголовья осталась прежней, несмотря на прирост.