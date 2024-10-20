Прокуратура спасла 20 хвостатых узников из дурнопахнущего логова адепта «кошачьего Бога» в Москве

Напомним, о квартире в столице, превратившейся в кошмарный концлагерь для кошек, Life.ru писал ещё в мае этого года. Тогда стало известно, что у странного хозяина живут 20 кошек, причём владелец кормит их раз в несколько дней, а дома бывает пару раз в неделю. А ещё он рассказывал, что с ним говорит «кошачий бог». Похоже, что пережить эти полгода удалось далеко не всем кошкам: спустя полгода сотрудники прокуратуры забрали из квартиры 20 животных, включая котят. То есть численность поголовья осталась прежней, несмотря на прирост.