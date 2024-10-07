Москвичка спасла 18 кошек из машины, в которой год жила женщина с дочкой

Жительница Москвы вместе с мужем спасла 18 кошек из машины, в которой на протяжении года жила женщина с дочкой. Животные находились без еды и смогли пить только дождевую воду из открытых окон, рассказала РИА «Новости» кошачья спасительница Анна Тараканова.

Вся история произошла на Ярославском шоссе на парковке гипермаркета. Женщина с девочкой жили в машине целый год. Ребёнок в итоге умер от сахарного диабета, 4 октября её похоронили, а мать увезли в психиатрическую больницу из-за «проблем с головой».

«Мы вместе с мужем забрали 18 кошек из этой машины, отвезли их в ветеринарку. У нас есть все анализы, кошки чистые по именно опасным вирусам. Единственное, у них ушной клещ. Ну, клеща мы сейчас лечим, <...> это абсолютно неопасно, им обрабатывают ушки. У них даже блох не было. То есть <…> видно, что кошки не уличные, а именно с ней передвигались и жили в машине», — рассказала Анна.

Сейчас хвостатые находятся на платной передержке. В ближайшее время их простерилизуют. Дальше, по словам спасительницы, они с мужем будут пристраивать всех хвостатых. Сдавать в приют их не планируют.

«Они неагрессивные, они все ручные, они ласковые. С психикой у них всё в порядке, несмотря на условия, в которых их содержали», — подчеркнула москвичка.

Охрана гипермаркета за всё время ни разу не сообщила об автомобильном проживании девочки и матери в компетентные органы. Местоположение хозяйки кошек сейчас неизвестно. Машина с белорусскими номерами — и непонятно, является ли женщина вообще гражданкой России.