Москвич устроил в квартире "кошачий концлагерь" с 30 пушистыми узниками

Бутырский суд решил удовлетворить иск прокуратуры, которая настаивала на том, чтоб запретить москвичу содержать в квартире около 30 кошек. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд запретил москвичу держать в квартире 30 кошек. Фото © прокуратура Москвы

"Решением Бутырского районного суда города Москвы от 1 августа 2024 года иск удовлетворён. Суд запретил ответчику содержать в квартире домашних животных и обязал привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние", — сказано в тексте сообщения.

В пресс-службе отметили, что кошатник держал у себя дома в условиях абсолютной антисанитарии целый кошачий прайд. Внимание соседей привлекло страшное зловоние. Хозяин не реагировал на их просьбы устранить беспорядок, а также не выходил на контакт. Оказалось, что пушистые питомцы содержатся в жутчайших условиях в маленькой прихожей.

"В ходе прокурорской проверки органами контроля отобраны пробы воздуха в квартирном холле. Результат — концентрация аммиака превышает норму в 9 раз. Кроме того, установлено, что кошки не вакцинированы, что несёт угрозу причинение вреда жизни и здоровью человека, и объектам животного мира", – рассказали в прокуратуре Москвы.