В России представили умный ошейник для кошек
В России разработали ошейник, который отслеживает здоровье кошек по голосу
В России представили новую разработку — умный ошейник для кошек, который способен отслеживать состояние здоровья питомца по голосу. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказали в пресс-службе НТИ на полях "Архипелага 2024".
"Команда разработчиков из Новосибирской области представила на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" умный ошейник, анализирующий состояние кошек по издаваемым звукам", — отметили в пресс-службе.
Внутрь умного ошейника встроены датчики и микропроцессор, благодаря которым он является более автономным и не требует постоянной проверки хозяином. Кроме того, команда разработчиков стремилась сделать его лёгким и миниатюрным, чтобы ношение не доставляло животному дискомфорт.
"Умная" начинка — алгоритмы ML (машинное обучение. — Прим. Life.ru), анализирующие вокализацию кошек. В случае выявления признаков болезненного или нервного состояния, а также физической боли на смартфон придёт оповещение с соответствующей рекомендацией — будь то обратиться к ветеринару или просто успокоить питомца", — прокомментировал лидер проекта Сергей Лиджиев.
Примечательно, что диапазон звуков, издаваемых кошкой, достаточно обширный и не всегда уловим человеческим ухом. Смарт-гаджет, в свою очередь, улавливает малейшие отклонения в голосе питомца и тщательно их анализирует, позволяя распознать болезнь на ранних этапах. Разработчики уверены, что распространение среди владельцев кошек подобного ошейника поможет лечить четвероногих безмедикаментозно, прибегая к незначительной корректировке диеты.
На отечественном рынке аналоги смарт-ошейнику на сегодняшний день отсутствуют, а за рубежом подобные гаджеты обладают более скудным функционалом — иностранное устройство определяет состояние животного только по фото. Однако улучшение имеющейся российской технологии всё еще продолжается.
Ранее Life.ru рассказал о другой российской разработке — биотопливе для самолётов и морских судов. В новый вид горючего начали добавлять переработанное фритюрное масло из сети предприятий быстрого обслуживания.
Freepik / wirestock