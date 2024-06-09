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9 июня, 10:54

В Краснодаре зоозащитники нашли в запертой квартире полсотни голодных кошек

Краснодарские зоозащитники нашли в квартире местной жительницы около 50 голодных кошек, которые сидели взаперти. Хозяйка жилища подбирала животных с улицы, чтобы доставить в свой личный "приют". Об этом пишет SHOT.

Зоозащитники обнаружили в запертой квартире полсотни голодных кошек. Видео © SHOT

Активистам удалось проникнуть в место подневольного содержания кошек и заснять на видео царящую там обстановку. На кадрах видны толпы кошек, бесцельно перемещающихся по "концлагерю", заваленному мусором и пустой посудой.

Разумеется, сама кошачья "спасительница" не живёт в этой квартире, а лишь иногда заскакивает туда, чтобы накормить около 50 голодных ртов. Соседи пытаются добиться справедливости через разные инстанции, но пока это не приносит желаемого результата.

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Ранее москвич организовал в квартире приют для 30 породистых кошек, оставив их сидеть в запертом коридоре. Он изредка приходил кормить своих подопечных и заявлял, что с ним общается некий "кошачий бог". Мужчина планировал продавать животных, но бизнес почему-то прогорел.

Обложка ©

SHOT

Владимир Озеров
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