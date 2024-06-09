В Краснодаре зоозащитники нашли в запертой квартире полсотни голодных кошек

Краснодарские зоозащитники нашли в квартире местной жительницы около 50 голодных кошек, которые сидели взаперти. Хозяйка жилища подбирала животных с улицы, чтобы доставить в свой личный "приют". Об этом пишет SHOT.

Зоозащитники обнаружили в запертой квартире полсотни голодных кошек. Видео © SHOT

Активистам удалось проникнуть в место подневольного содержания кошек и заснять на видео царящую там обстановку. На кадрах видны толпы кошек, бесцельно перемещающихся по "концлагерю", заваленному мусором и пустой посудой.

Разумеется, сама кошачья "спасительница" не живёт в этой квартире, а лишь иногда заскакивает туда, чтобы накормить около 50 голодных ртов. Соседи пытаются добиться справедливости через разные инстанции, но пока это не приносит желаемого результата.