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2 ноября, 11:30

Грустный «Хатико» уже неделю преданно ждёт хозяина у МФЦ

Собака неделю ждёт своего хозяина у входа в МФЦ в Нижневартовске

В Нижневартовске горожане переживают за спаниеля, который уже более недели ждёт своего хозяина у входа в МФЦ. Новый «Хатико» отказывается покидать свой пост и преданно смотрит на двери. Об этом пишет SHOT.

В Нижневартовске пёс ждёт хозяина. Видео © Telegram / SHOT

Местные назвали собаку Библиком. Выглядит пёс ухоженным, на нём надет ошейник. Сейчас питомец отказывается от еды, видимо, из-за стресса, а также не хочет отходить от учреждения даже с волонтёрами. Жители района переживают, что с наступлением холодов Библик просто замёрзнет и не сможет пережить зиму.

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Ранее Life.ru писал, что собака четыре дня ждала своего хозяина в аэропорту Южно-Сахалинска. Местного «Хатико» нашёл его хозяин благодаря объявлениям в соцсетях. Оказалось, что мужчина уехал зарабатывать деньги в Москву. Пока не решился квартирный вопрос, он оставил своего пса по кличке Пират другу на передержку. Но животное сбежало и нашло дорогу в аэропорт, именно там пёс последний раз виделся с хозяином.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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