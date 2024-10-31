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31 октября, 10:55

Собаки-полиглоты на службе МЧС России поразили знанием иностранных языков

В МЧС России показали тренировки с собаками-полиглотами

Собака на службе МЧС России. Обложка © Telegram / «МЧС России»

Собака на службе МЧС России. Обложка © Telegram / «МЧС России»

Питомцы сотрудников МЧС России знают не только русский язык. Часто кинологи в своих тренировках с собаками используют и другие языки, например немецкий. При этом хвостатые всегда понимают, когда можно поиграть, а когда нужно выполнить боевую задачу, реагируя на команды fus – рядом, plätze – лежать и sitz – сидеть.

Собаки-полиглоты в МЧС. Видео © Telegram / «МЧС России»

«Кинологи используют разные методы. В частности, изменяют команды. Если бытовое послушание, то — «сядь», нормативное — «сидеть», «встань» — «стоять». Я использую в своих тренировках немецкий язык. Такие команды собака должна исполнить обязательно и безотказно», — поделилась кинолог МЧС России Ольга Гончарова.

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Ранее Life.ru рассказали, что дрессировка в электроошейнике станет психотравмой для собаки. Эксперт призвал владельцев животных обращаться за помощью к профессиональным кинологам. Специалисты используют методы положительного подкрепления желаемого поведения собаки, позволяющие выстроить с животным доверительные отношения и научить его необходимым навыкам.

Алена Пенчугина
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