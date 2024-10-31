Собаки-полиглоты на службе МЧС России поразили знанием иностранных языков

Питомцы сотрудников МЧС России знают не только русский язык. Часто кинологи в своих тренировках с собаками используют и другие языки, например немецкий. При этом хвостатые всегда понимают, когда можно поиграть, а когда нужно выполнить боевую задачу, реагируя на команды fus – рядом, plätze – лежать и sitz – сидеть.