Высокий интеллект: Кинологи назвали самую умную породу собак

Кинологи провели большое исследование, чтобы выяснить, какая порода собак самая умная. Для этого они устроили эксперимент, в котором животные должны были запомнить названия игрушек. Результаты оказались неожиданными, сообщает Pravda.ru.

Задание оказалось сложным: только 17% участников смогли справиться с ним. Однако одна порода показала исключительные результаты — бордер-колли. Эти собаки смогли запомнить до 37 названий игрушек, установив рекорд, который не смогли побить другие породы.

Интересно, что исключительные способности к запоминанию проявлялись у бордер-колли независимо от возраста — как у щенков, так и у взрослых особей. Учёные отметили, что даже самые младшие представители породы показывали высокий уровень умственных способностей, что свидетельствует о глубокой предрасположенности к обучению.

Эти собаки быстро учат информацию и используют её на практике. В тестах бордер-колли не только запоминали названия игрушек, но и умели классифицировать их, связывая объекты с нужными словами. Это умение намного превосходит способности большинства других пород, которые не смогли бы выполнить такое задание даже после долгих тренировок.

Высокие умственные способности бордер-колли развивались на протяжении долгого времени. Эти собаки были выведены для пастушьей работы, где им приходилось часто принимать решения, анализировать ситуацию и действовать в условиях неопределённости. Исходя из этого, учёные полагают, что такие качества стали результатом длительной селекции.

Бордер-колли — не только отличные пастухи, но и превосходные компаньоны, что делает их идеальными животными для различных видов кинологических дисциплин: от спорта агилити до службы в полиции и спасательных операциях. В любом случае, эксперименты подтверждают, что эти собаки способны удивлять своими умственными способностями. Возможно, в будущем появятся новые исследования, которые помогут глубже понять, как развиваются их когнитивные навыки.