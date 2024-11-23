Ветврач рассказал, как защитить собаку от переохлаждения на прогулке

Зимние прогулки могут быть опасными для собак, особенно в условиях метели, рассказал Life.ru ветеринар Михаил Шеляков. Оптимальная забота о питомце в холодное время года включает в себя выбор подходящей одежды, ограничение времени прогулок и повышенное внимание к поведению животного.

По словам специалиста, наиболее опасна погода с температурой от 0 до 5 градусов, часто сопровождаемая высокой влажностью, мокрым снегом и ветром. В таких условиях шерсть теряет свои теплозащитные свойства, особенно если она намокла. Для мелких пород с тонким подшёрстком это может привести к переохлаждению или даже серьёзным заболеваниям.

«Чем меньше собачка и чем меньше на ней шерстного покрова, тем она более подвержена отрицательным температурным факторам», — пояснил ветеринар.

Метель создаёт дополнительную угрозу из-за ограниченной видимости. Собака может потеряться, выбежать на дорогу или даже столкнуться с диким животным. Чтобы избежать неприятностей, специалист рекомендует держать питомца на поводке.

Для такс и корги — пород с короткими лапами — зимняя влага становится серьёзной проблемой. Животные могут набрасывать воду на живот, что особенно опасно при сильном ветре. Ветеринар отметил, что у этих пород зимой чаще наблюдаются случаи цистита.

Активные игры во время прогулок помогают поддерживать нормальную температуру тела, но укутывать собаку слишком тепло не стоит: это может вызвать перегрев. Важно наблюдать за питомцем и учитывать его индивидуальные особенности. Дрожь, замедленное движение и отказ от прогулки могут сигнализировать о переохлаждении.

Для микро-пород, таких как чихуахуа, Шеляков советует ограничивать прогулки в сильную метель или вовсе выгуливать их на руках вблизи дома. Зимняя одежда для собак в таких условиях становится не роскошью, а необходимостью.