Защита от догхантеров: Ветеринар назвал средство, которое спасёт отравленную собаку
Ветеринар Воскресенский: При отравлении собаки ядом нужно дать ей витамин В6
Хозяевам собак нужно постоянно иметь при себе упаковку витаминов В6, которые при отравлении помогут питомцу продержаться до ветеринарной клиники. Об этом рассказал ветеринар Артём Воскресенский.
В беседе с интернет-изданием Regions.ru он подчеркнул, что догхантеры зачастую разбрасывают яд, который вызывает у животных неврологические симптомы, в том числе судороги, конвульсии, пену изо рта и нарушение координации. Чтобы повысить шансы питомца выжить, как раз и нужно дать ему витамин В6.
«Даже в больших дозах он не навредит животному, но поможет продержаться, пока его везут к врачу», — заключил эксперт.
Ранее SHOT ПРОВЕРКА опубликовала карту районов Москвы и Подмосковья, где орудуют догхантеры. Также стало известно, что догхантеры активизировались в Санкт-Петербурге.
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